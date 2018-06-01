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Döviz depo ihale saati değişti

TCMB, döviz depo ihale saatini bugünden itibaren 11:00'den 10:30'a çekti.

Döviz depo ihale saati değişti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinin açılış saatini 10.30 olarak değiştirdi.

TCMB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugüne kadar saat 11.00'de açılan 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri bugünden itibaren saat 10.30'da yapılacak.

Yeni saatte ilk uygulama bugün gerçekleşti. 

Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon ABD Doları tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Merkez Bankası, 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de %16,50, dolarda %1,75 olarak belirledi.

Son dakika tcmb

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