Döviz depo ihale saati değişti
TCMB, döviz depo ihale saatini bugünden itibaren 11:00'den 10:30'a çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinin açılış saatini 10.30 olarak değiştirdi.
TCMB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugüne kadar saat 11.00'de açılan 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri bugünden itibaren saat 10.30'da yapılacak.
Yeni saatte ilk uygulama bugün gerçekleşti.
Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon ABD Doları tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de %16,50, dolarda %1,75 olarak belirledi.