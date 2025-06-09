Döviz kurlarında son durum: Dolar/TL ve Euro/TL'de sınırlı yükseliş
Vatandaşların yakından takip ettiği döviz kurları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Dolar/TL yeni günde 39,23'ten işlem görürken Euro/TL 44,86 seviyesinden satılıyor. İşte 9 Haziran 2025 güncel dolar/TL ve Euro/TL kurları...
Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen dolar/TL kuru yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 39,22'den tamamlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde önceki kapanışın biraz üzerinde 39,23'ten işlem görüyor.
Serbest piyasada 39,23 TL’den alınan dolar 39,27 TL’ye satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL tarafında da yükseliş görülüyor.
Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 44,86'dan satılıyor. Euro'nun alış fiyatı ise 44,82 TL.
Dolar/TL ve Euro/TL yılbaşından bu yana ne kadar kazandırdı?
Yeni yıla 35,36 seviyesinden başlayan dolar/TL yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 21,23 değer kazandı.
Euro/TL tarafındaki yükseliş, dolar/TL'de yaşanılan yükselişi de aştı. Yıla 34,99 seviyelerinden başlayan Euro/TL yılbaşından bu yana yüzde 28,18 değer kazandı.