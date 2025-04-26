Dövizde ibre yukarı döndü! Euro ve dolar kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları... (26 Nisan dövizde son durum)

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 26 Nisan Cumartesi günü itibarıyla dolar kuru, serbest piyasada küçük adımlarla yükselişini sürdürerek 39 TL seviyesine yaklaştı. Euro kuru ise dünkü gerilemenin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ABD’nin Çin'e yönelik ticaret politikalarında yeni bir gevşeme sinyali vermesi ve buna bağlı olarak küresel risk iştahındaki toparlanma, döviz kurlarını yeniden şekillendirdi. Türkiye’de de bu gelişmelerin etkisiyle dolar ve Euro kuru dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

26 Nisan Cumartesi günü güncel dolar ve Euro kurları şöyle:

Dolar Alış: 38,4006 TL

Dolar Satış: 38,4294 TL

Euro Alış: 43,6853 TL

Euro Satış: 43,8350 TL