Her gün olduğu gibi 2 Mayıs Cuma günü de döviz kurlarındaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi sorgular sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında öne çıkarken, ABD ve Avrupa kaynaklı ekonomik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda yeni fiyatlamalar dikkat çekiyor.

ABD ekonomisindeki pozitif sinyaller dolar endeksini destekledi

ABD’nin bazı ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelerde olumlu sinyaller alınması ve beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik veriler, doların küresel ölçekte değer kazanmasına neden oldu. Hafta başında düşüş eğiliminde olan piyasalar, bu gelişmelerin ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD ekonomisine yönelik endişelerin azalması döviz kurlarına da yansıdı.

2 Mayıs sabahında dolar ve Euro’da son durum (Dolar ve Euro kaç TL?)

Cuma sabahı itibarıyla döviz kurlarında hafif yukarı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Dolar, 38,55 TL alış ve 38,56 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise alışta 43,61 TL, satışta ise 43,68 TL seviyesine çıktı.

Döviz kurlarındaki bu ılımlı artışın, yeni haftada ABD’den gelecek yeni ekonomik verilerle tekrardan şekillenmesi bekleniyor.