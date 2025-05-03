3 Mayıs Cumartesi sabahında döviz piyasaları yine vatandaşların gündeminde. Dolar ve Euro’nun günlük hareketlerini takip eden yatırımcılar, “Dolar kaç TL oldu?” ve “Euro ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

Haftanın son işlem gününde açıklanan makroekonomik veriler ve küresel gelişmeler döviz fiyatlamalarında etkili oldu.

ABD’den gelen güçlü ekonomik sinyaller ve bazı ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin pozitif seyretmesi, dolar endeksini destekledi.

Perşembe günü düşüş eğiliminde olan dolar, ABD ekonomisindeki dün yaşanan gelişmelerin ardından yeniden yükselişe geçti.

Dolar ve Euro güncel fiyatlar (3 Mayıs Cumartesi)

Kapanışta dolar ve Euro fiyatları şöyle:

Dolar: 38,53 TL (alış) – 38,59 TL (satış)

Euro: 43,61 TL (alış) – 43,65 TL (satış)