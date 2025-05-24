24 Mayıs Cumartesi günü döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Hafta sonuna girilirken Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değer artışı piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Güne 38,86 TL alış ve 39,08 TL satış seviyesiyle başlayan Dolar/TL kuru, 39 TL sınırına dayanarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi kurda ise dolar, alışta 38,81 TL, satışta 38,88 TL olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının yanı sıra, yurt içindeki enflasyon beklentilerinin de döviz üzerinde baskı yarattığını vurguluyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde dalgalanmalara yol açıyor.

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