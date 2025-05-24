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Dövizde son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs döviz fiyatları)

Hafta sonuna girilirken döviz piyasasında yükseliş ivmesi dikkat çekiyor. Dolar 39 TL sınırını zorlarken, Euro 44 TL bandını aşarak yeni zirvelere ulaştı. Uzmanlar, küresel gelişmeler ve enflasyon beklentilerinin kur üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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Dövizde son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs döviz fiyatları)
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24 Mayıs Cumartesi günü döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Hafta sonuna girilirken Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değer artışı piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Güne 38,86 TL alış ve 39,08 TL satış seviyesiyle başlayan Dolar/TL kuru, 39 TL sınırına dayanarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi kurda ise dolar, alışta 38,81 TL, satışta 38,88 TL olarak kayıtlara geçti.

Dövizde son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs döviz fiyatları) - Resim : 1

Uzmanlar, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının yanı sıra, yurt içindeki enflasyon beklentilerinin de döviz üzerinde baskı yarattığını vurguluyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde dalgalanmalara yol açıyor.

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