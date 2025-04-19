Dövizde son durum: Güncel dolar ve Euro fiyatları

Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla dolar ve Euro kurları, hem bireysel yatırımcıların hem de şirketlerin radarında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki yönü belirlemeye devam ediyor.

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “Dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar oldu?” gibi sorgularla güncel kura ulaşmaya çalışıyor. Özellikle altınla birlikte döviz piyasası da tasarruf ve yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

19 Nisan 2025 döviz kurları

Dolar (USD/TRY)

Alış (TL): 37,94

Satış (TL): 38,25

Euro (EUR/TRY)

Alış (TL): 43,13

Satış (TL): 43,83