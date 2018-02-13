Draghi: Bitcoin, ECB'nin sorumluluğu değil

13 Şubat 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Banka'nın euroyu korumak için ne gerekiyorsa yapabileceğini, ancak yatırımcıları riskli yatırımlardan korumak için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu olmadığını söyledi.

"Bitcoin gibi dijital paraları yasaklamak veya düzenlemek, gözetim altında tutmak ECB'nin sorumluluğu değil" diye konuşan Draghi, Bitcoin'e yatırım yaparken ihtiyatlı olunması uyarısında bulundu.

Draghi, birçok genç insanın kendisine Twitter üzerinden ECB'nin bitcoini yasaklayıp yasaklamayacağı veya regüle edip etmeyeceğini sorduğunu belirterek, bunlara yanıtının da "ECB'nin sorumluluğu değil" şeklinde olduğunu ifade etti.