Draghi: Bolca teşviğe hala ihtiyaç var

26 Temmuz 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ciddi para politikası teşviklerine hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Draghi faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında ticaret ortamına ilişkin belirsizliğin öne çıkmaya devam ettiğine işaret etti.

ECB Başkanı, ekonominin sağlam bir patikada ilerlediği mesajını verdi.

Büyümenin güçlü ve geniş tabanlı olduğunu belirten Draghi, "Büyümenin ılışmaşması belirsizlik, geçici ve arz taraflı faktörler, zayıf ticaretle ilişkili" dedi.

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

"Çekirdek enflasyonda toparlanma bekliyoruz"

Draghi, enflasyonun varlık alım programından sonra da hedefe yakınlaşacağına güvendiklerini söyledi. Draghi, "Haziran ayındaki AB'ye uyumlu enflasyondaki yükseliş, yüksek enerji fiyatlarını yansıtıyor. Manşet enflasyon yıl sonuna kadar cari seviyelerde dolaşacak. Çekirdek enflasyon, son dönemdeki toparlanmaya rağmen genel olarak cansız. Çekirdek enflasyonda yıl sonuna doğru toparlanma bekliyoruz. Çekirdek enflasyonun orta vadede yavaş yavaş yükselmesi bekleniyor" diye konuştu.

Ciddi para politikası teşviklerine hala ihtiyaç olduğunu ifade eden Draghi, uygun olduğu sürece tüm enstrumanları ayarlamaya hazır olduklarını kaydetti. Draghi, "Parasal analizler bolca teşviğe ihtiyaç olduğunu teyit ediyor." dedi.

Draghi, özel sektör kredilerinde büyümenin toparlanmaya devam ettiğini söyledi.

"Reformlar hızlandırılmalı"

ECB Başkanı, yapısal reformların uygulamaya geçilmesinin hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

ECB bugünkü toplantıda, piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı almıştı. Aynı şekilde mevduat oranı yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korundu.

Bankanın bir sonraki toplantısı 13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

"İstisnai tepkiler vermek zorunda kaldık zaman zaman”

Konuşma sonrasında soruları yanıtlayan Mario Draghi, "Merkez bankası tarihinde hiç faiz artışına gidememiş bir başkan olma yolunda ilerliyor gibisiniz. Neden mevcut sorunlarımızı geleneksel para politikalarıyla çözemedik?" şeklinde bir soruya ise “Özellikle de çok büyük bir finansal kriz atlattıktan sonra ve pek çok ülkeyi etkileyen, büyük buhrandan sonra bu yana emsali görülmemiş ciddilikte olarak yorumlanan bir ekonomik krizin ardından bence güzel toparlandık. İşte bu yüzden bazen alışılmışın dışında adımlar atmak durumda kaldık. Yönetim Kurulu durumu değerlendirip gereken neyse onu yapmaya çalıştı. Tarihi koşullar yaşadık, bundan dolayı da istisnai tepkiler vermek zorunda kaldık zaman zaman.” yanıtını verdi.

Draghi'nin açıklamaları sırasında euro/dolar 1.1672 ile günün en düşük seviyesini gördü.