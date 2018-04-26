Draghi: Ekonomik büyüme ılımlı seyrediyor

26 Nisan 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı sonrasında açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi, parasal gevşemenin eylül sonuna kadar, gerekirse sonrasında da süreceğini söyledi.

Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Draghi "Faiz oranları mevcut seviyelerde uzun süre devam edecek... Parasal gevşeme enflasyon patikasında sürdürülebilir düzeltme olana kadar sürecek" dedi.



Draghi, enflasyonda yukarı yönlü trendin tatmin edici olmadığını, bankanın döviz kuru hareketlerini izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

"Temel trendler güveni destekliyor"

Draghi, mart toplantısından bu yana gelen verilerin ekonomik büyümede ılımlı seyre işaret ettiğini, temel trendlerin güveni desteklemeye devam ettiğini belirtti. Mario Draghi, "Bol miktarda parasal teşviğe hala ihtiyaç var. Kurlardaki ve finansal şartlardaki gelişmeleri izliyoruz" dedi.

ECB Başkanı şöyle devam etti:

"Göstergeler büyümede bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor. Bu yavaşlama, hızlı büyümeden bir geri çekilmeyi ve geçici faktörleri yansıtıyor olabilir. Büyümenin güçlü olmaya devam etmesi ve geniş tabanlı olması bekleniyor. Geçici faktörler ekonomik aktiviteyi düşürmüş olabilir. Büyüme için riskler global faktörlerle ilişkili. Büyüme görünümünü çevreleyen riskler genel olarak dengeli. Dış riskler daha çok ön plana çıkıyor."

ECB Başkanı, Euro Bölgesinde yapısal reformların önemli oranda hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Draghi, "Bölgede daha büyük reform çabaları gerekli. Bankacılık birliğini, sermaye piyasası birliğini tamamlamak için kararlı adımlar atılmalı." diye konuştu.

ECB faize dokunmadı

ECB, bugünkü toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında bir değişiklik yapmamıştı. Banka, gösterge faiz oranını yüzde 0, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu.