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Draghi: Euro hareketleri parasal genişlemenin yan etkisi"

ECB Başkanı Draghi, varlık alım programının kur hareketlerine önemli bir etkisinin olmadığını söyledi.

Draghi: Euro hareketleri parasal genişlemenin yan etkisi
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi varlık alım programının istatistiki olarak euro kuru hareketlerine ciddi şekilde neden olmayacağını söyledi. Avrupa Parlementosu üyelerine mektup gönderen Draghi, kur hareketlerinin hedef değil sadece bir yan etki olduğunu vurguladı.

ECB Başkanı mektubunda, "Varlık alım programı gereğince satın almalar, genellikle finansman koşullarının gevşemesinde etkili ve hanehalkı ve şirketlere kredi oluşturmasında canlandırıcı destekleyicidir. İstatistiki olarak önemli oranda kur hareketine neden olmaz" dedi.

Draghi, bazı hareketlerin yan tesir olarak kaldığını ve ne ana geçiş kanalı ne de hedef olduğunu vurguladı.

Draghi Avrupa Merkez Bankası ECB

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