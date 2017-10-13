Draghi: Negatif faiz oranları başarılı oldu
ECB Başkanı Draghi, "ECB'nin uyguladığı negatif faiz politikası banka kârlılıklarına zarar vermedi. Negatif faiz oranları başarılı oldu" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Banka'nın uyguladığı negatif faiz politikasının banka karlılıklarına zarar vermediğini, negatif faizin bir başarı olduğunu söyledi.
Foreks'teki haberde, ECB'nin varlık alımlarının enflasyon için görünümde sürdürülebilir bir iyileşme görülene kadar devam ettirileceği yönündeki ECB yol haritasını tekrarlayan Draghi, faiz oranlarının varlık alımlarının durdurulmasının üzerinde hayli bir süre geçene kadar cari seviyelerde kalacağını vurguladı.
Draghi, faiz oranlarının varlık alımlarının sona ermesinden hayli süre geçtikten sonra değiştirilmesinin faiz beklentilerinin çıpalanması açısından çok önemli olduğunu savundu.