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Draghi: Sorunlu kredi oranı hala yüksek

ECB Başkanı Draghi, Avrupa bankalarının bilançolarında sorunlu kredilerin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Draghi: Sorunlu kredi oranı hala yüksek
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonda henüz olunması gereken yerde olmadıklarını söyledi.

Draghi yaptığı açıklamada, "Para politikasının kullanılması finansal dengesizliklerin düzeltilmesi için doğru enstrüman değil" dedi. Draghi, son dönemde sağlanan ilerlemeye rağmen Avrupa bankalarının bilançolarında sorunlu kredilerin yüksek kalmaya devam ettiğini bildirdi.

"Para politikası iç talebi, istihdamda toparlanmayı destekliyor" diyen Draghi, "Genç işsizliği azaltmada bir miktar ilerleme sağlandı. Euro Bölgesinde toparlanmanın güçlnemesi genç işsizliğini azaltmaya devam edecek" diye konuştu.

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