Draghi'den 'faiz' değerlendirmesi
ECB Başkanı Draghi, bankanın faiz artırımı konusunda, "Piyasa tahminlerini destekliyorum" şeklinde konuştu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz artırım süreci ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Ticari gerilimlerin belirsizliği artırdığını söyleyen Draghi, "Gelecek faiz artırımı için piyasa tahminlerini destekliyorum" açıklamasını yaptı.
Draghi, ücretlerde büyümeyi geride tutan faktörlerin yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu dile getirdi.
Enflasyonun hedefe yaklaşmakta olduğundan emin olduğunu belirten Draghi, "e-ticaretin enflasyon üzerinde etkisi olduğuna dair küçük kanıtlar bulduk" bilgisini paylaştı.