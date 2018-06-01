DTH, 2.5 milyar dolar arttı

Julide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Blackrock'tan TL varlıklarına yatırım Blackrock gelişmekte olan ülke piyasaları portföy yönetimi birimi başkanı Trigo Paz, Blackrock’un son dönemdeki satış baskısının ardından geçen hafta Türkiye’nin dolar ve euro cinsi tahvillerini ve TL aldığını belirtti. Blackrock’un Paz yönetiminde gelişmekte olan kredi piyasalarında 29 milyar dolar portföyü bulunuyor. Paz “Geçen hafta Türkiye’ye yatırım yaptık... Şimdi TL ve dolar cinsi tahvillerinden memnunuz, ancak faiz oranlarından memnun değiliz, çünkü... faiz oranlarıyla ilgili olarak hala enflasyonun istikrara kavuşturulması gereken bir durum olduğu için bu konuya girmek için çok erken” dedi.

Geçtiğimiz hafta dolar, TL karşısında Merkez Bankası’nın ardı ardına müdahaleleri öncesinde 5 liraya dayanarak rekor üzerine rekor kırdığı bir haftayı geride bıraktı. Piyasadaki gelişmeleri sorguladığımızda bankacılar, piyasadan yurtiçi yerleşiklerin 2-2.5 milyar dolarlık alım yaptığı tahminlerini paylaştılar. Bu gelişmelerin yansıması da Merkez Bankası verilerine yansıdı. MB verilerine göre 25 Mayıs ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 51 milyar 764 milyon TL artarak 1 trilyon 978 milyar 806 milyon TL’ye yükseldi. Fakat asıl dikkat çekici artış yabancı para mevduatında yaşandı. 25 Mayıs’ta biten haftada bankalarda bulunan yabancı para mevduatı 2 milyar 489 milyon dolar artarak 201 milyar 576 milyon dolara çıktı. Bunun 187 milyar 495 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 81 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Söz konusu artışta bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 1.8 milyar dolar, kurumların ise yaklaşık 700 milyon dolarlık artış gösterdi. Yani vatandaş daha fazla aldı. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,98 azalışla 992 milyar 777 milyon 370 bin lira oldu.

Dolar/TL kurunun rekor kırdığı geçtiğimiz hafta, vatandaşın döviz mevduatı bir hafta içinde yaklaşık 2.5 milyar dolar arttı. Analistler, kurdaki yükseliş ile yaşanan panik havası, dolar/TL’nin daha da değer kazanacağına yönelik beklenti nedeniyle yerlilerin döviz tasarrufunun arttığını söyledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişiler, 9.4 milyon dolarlık hisse senedini sattı. MB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Mayıs haftasında net 9.4 milyon dolarlık hisse senedi, 144.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 45.9 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 24 milyar 693,6 milyon dolardan 23 milyar 252,9 milyon dolara indi.

Rezerv 108,2 milyara geriledi

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 946 milyon dolar azalarak 83 milyar 762 milyon dolara indi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 630 milyon dolar düşüşle 108 milyar 862 milyon dolardan 108 milyar 232 milyon dolara düştü.