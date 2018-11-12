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Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık." dedi.

Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma
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Kaynak: AA

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