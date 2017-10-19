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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yükseltirken, 2018 tahminini düşürdü.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
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Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için 0.4 puan artışla yüzde 4'e revize etti.

Dünya Bankası, en son nisan ayında yayımladığı ekonomik büyüme tahminlerini bugün güncelledi. Tahminler Batı, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya'yı kapsıyor.

Gelecek yıl için tahminini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indiren Dünya Bankasının 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandı.

Kaynak: Reuters

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