Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık kredi onayı

23 Mayıs 2018

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, iki farklı proje ile Türkiye'ye yönelik 1 milyar dolarlık krediyi dün onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye'deki Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine yönelik 600 milyon dolar tutarındaki bir krediyi onayladı" denildi.

Bankanın onayladığı bir başka kredi ise Türkiye'deki Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesine yönelik 400 milyon dolar tutarındaki kredi oldu.

Kredinin detayları

Doğalgaz depolama genişletme projesine yönelik sağlanan finansman aracı, ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere 22.5 yıl vadeli oldu.

Finansmana kapsayıcı erişim projesine yönelik sağlanan finansman aracı ise ilk altı yılı geri ödemesiz olmak üzere 29 yıl vadeli oldu. Dünya Bankası açıklamasına göre bu proje Türkiye garantörlüğü altında, borçlu ve uygulayıcı kuruluş sıfatı ile TSKB aracılığı ile uygulanacak ve önemli bölümü KOBİ'lere kullandırılacak.

Tuz Gölü'ne tesis yapılacak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, "Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesisi Türkiye'de bu tip bir depolama tesisinin ilk örneğini ve aynı zamanda dünyada da birkaç tesisten birini oluşturuyor. Depolama tesisi Türkiye'nin enerji güvenliğinin arttırılmasında kilit bir rol oynayacak ve hanehalkları ile işletmeler arasında artan doğalgaz talebine cevap vermede esneklik sağlayacaktır."dedi.

Zutt, özellikle küresel arzın kısıtlı olduğu veya kış koşulları sebebiyle talebin aniden yükseldiği durumlarda, tesisin tüketicilere kesintisiz olarak yeterli doğalgaz ulaştırılmasını sağlamaya yardımcı olacağını da belirtti.

Banka Tuz Gölü'ndeki ilk doğal gaz depolama projesi için Kasım 2005'te 325 milyon dolar tutarında bir kredi onaylamış, daha sonra yaklaşık bir milyar metreküp doğal gaz depolama olanağı tanıyacak olan başlangıç projesi için Temmuz 2014'te 400 milyon dolar tutarında bir kredi daha sağlamıştı.

Kaynak: AA