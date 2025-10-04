Dünya borsaları çift haneli kazançlar elde ederken Borsa İstanbul negatif ayrıştı!

Yılın ilk 9 ayında küresel piyasalarda endeksler çift haneli kazançlarla yılı tamamlarken, BIST 100 endeksi dolar bazında yüzde 4,7 düşüşle yatırımcısına kaybettirdi.

Yılın ilk 9 ayı boyunca BIST 100'de güçlü yükselişler ve tarihi zirveler görülse de yükselişleri derinleşen geri çekilmeler takip etti. Dünya genelinde risk iştahının yüksek olduğu bir dönemde Türkiye’nin negatif ayrışması dikkat çekti.

Yılbaşından bu yana değerlendirildiğinde, Borsa İstanbul dolar bazında görece yatay bir görünüm sergilerken, küresel piyasalarda ise risk iştahının artmasıyla belirgin bir yükseliş yaşandı.

Belirgin şekilde küresel piyasaların gerisinde kaldı

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesine göre; Güney Afrika yüzde 39, Doğu Avrupa Gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 47 yükseldi. Dünya genelindeki büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını ölçen MSCI Dünya Endeksi yüzde 16 artarken, gelişen piyasalar (EM) ortalama yüzde 25 değer kazandı. Latin Amerika yüzde 44 ve Gelişen Asya yüzde 26 yükseliş kaydetti.

Bu veriler, Türkiye’nin hem gelişmiş hem de gelişen piyasalara kıyasla belirgin şekilde geride kaldığını gösterdi.

Yabancı para akışlarına bakıldığında ise, Türkiye’nin geçmiş yıllardaki çıkış trendinin sona erdiğini, ancak yabancı para girişlerinin sınırlı kaldığını gözlemlendi.

Değerlendirmede, Türkiye’de yıl içerisinde yüksek seyreden faizlerin ve siyasi gelişmelerin bu performans farkının ana nedenleri olarak gösterilebileceği belirtildi.