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Dünya gıda fiyatları yatay

Dünya gıda fiyatları, süt ürünleri ve şeker fiyatlarındaki düşüşün hububat ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle ocak ayında bir önceki aya kıyasla yatay seyrediyor.

Dünya gıda fiyatları yatay
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi aralık ayındaki seviyesinden neredeyse değişim göstermeyerek ocakta ortalama 169.5 seviyesinde bulunuyor.

FAO'ya göre uluslararası piyasalardaki gıda fiyatları geçen yılın ocak ayındaki değerinin yaklaşık yüzde 3 altında bulunuyor.

FAO, Çin, Meksika ve Avrupa Birliği ülkelerindeki yüksek mısır üretimi beklentilerinden dolayı 2017 dünya hububat üretim tahminini 2.64 milyar tona yükselterek hububat üretiminin tüm zamanların zirvesini görmesini öngörüyor.

Kaynak: Reuters

FAO

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