Dünyada altına talep, 10 yılın en düşük seviyesinde

03 Mayıs 2018

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre global altın talebi 2018 ilk çeyrekte 2008 yılından bu yana görülen en zayıf seviyede gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde global altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 973,5 ton oldu.

Talepte en büyük düşüş yatırım amaçlı talepte yaşandı. Külçe ve para olarak altın tüketimi ilk çeyrekte yüzde 15 düştü. Altın destekli borsa yatırım fonları alımı yıllık bazda üçte iki oranında geriledi.

İlk çeyrekte mücevher amaçlı altın talebi de yüzde 1 geriledi. Çin'in ardından en büyük altın tüketicisi Hindistan'ın altın talebi yüzde 12 düşüşle 88 ton olarak gerçekleşti. Çin'in mücevher amaçlı altın talebi ise yüzde 7 artışla 188 ton oldu.

Ocak-Mart döneminde merkez bankalarının altın talebi ise yüzde 42 arttı. Rusya, en büyük alıcı olurken, bu ülkeyi Türkiye ve Kazakistan merkez bankaları takip etti.

2018 ilk çeyrekte madenden altın arzı ise yüzde 1 artarak 770 ton olarak gerçekleşti. Toplam arz ise yüzde 3 artışla 1063,5 ton seviyesinde oldu.