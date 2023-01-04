Düşen enflasyon ile görünüm de iyileşecek

Bankacılar, 2023 yılında enflasyonda düşüş olmasını bekliyor. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan 2022, bankacılık sektörü için 2022 yılındaki gelişmeleri ve 2023 yılından neler beklediklerini anlattı. Genel müdürlerin ortak görüşü Türkiye’de büyümenin güçlü kalması yönünde. Bankacılar enflasyonun geçtiğimiz yıllara oranla yüksek kalsa da düşüş trendinde olacağını düşünüyor.

Ateş: İlk yarıda enflasyon %40’a gerileyecek

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecek yıl Türkiye’de büyümenin yüzde 5’in üzerinde kalmasını beklediklerini belirterek, “Enflasyonun baz etkisiyle ilk yarıda yüzde 40’lara doğru hızla gerileyeceğini, kredilerin de enflasyona paralel bir artış trendinde olmasını öngörüyoruz.” dedi. Gelecek dönemde döviz kurunda sağlanan dengelenme ve baz etkisinin devreye girmesiyle enflasyonun gerilemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Ateş, “Enerji fiyatlarında geri çekilme ve emtia fiyatlarındaki düzelme ile maliyetlerin daha aşağı inmesi de bu sürece yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Baştuğ: Öngörülebilirlik artarsa canlanma başlar

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, her durumda hala yüksek, alışılagelmişin üstünde bir enflasyon ortamının bizi beklediğini söyledi. Baştuğ, “Devam eden büyüme ve yüksek kalmayı sürdürecek enerji fiyatlarıyla cari açığın önemini koruyacağının da altını çizmek isterim. Salgın sonrası Türkiye'de yaşanan ihracat artışı, başta Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarındaki yavaşlama neticesinde son dönemde hız kesti. Ancak, tekrar pazar çeşitliliği yaratarak sert düşüşün önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz” dedi. 2022'de ülkede önemli bir yatırım hamlesi olmadığını, 2023'te öngörülebilirliğin artması sonrasında canlanma beklenebileceğini ifade eden Baştuğ, “Fırsatlar penceresinden; Türkiye, çok ciddi bir üretim ve lojistik alt yapısına sahip. Bankacılık sektörü ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahip. Ancak, sektörün de ihtiyacı; bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro ve yatırım ortamının tesis edilmesidir" dedi.

Tan: En kritik konu enflasyon

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, enflasyonist ortamda küresel ekonomide resesyon ihtimalinin de arttığını belirterek, “Türkiye açısından baktığımızda da pandeminin etkilerinin azaldığı bir ortamda bulunduğumuz coğrafyada birçok risk faktörü vardı” dedi. Tan, sözlerine şöyle devam etti: “En kritik konu enflasyon oldu ve küresel koşulların da etkisiyle son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Bu dönemde ekonomi ise iyi bir büyüme performansı gösterdi. Bu açıdan 2022 zorlu bir yıl oldu ancak salgın sonrasında normalleşme süreci devam etti. 2023 yılı da beraberinde birtakım riskleri barındırsa da zorlu bir eşiği geçtiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

“KOBİ’ler ekonominin gelişiminde önemli”

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ihracat, üretim ve istihdam alanları başta olmak üzere Türk ekonomisinin gelişiminde önemli role sahip olan KOBİ'lerin salgının etkilerini geride bırakabilmeleri ve işlerini hızlandırabilmeleri için kapsamlı bir KOBİ hareketi başlattıklarını anlattı.