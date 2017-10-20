EBRD yönetimi Türkiye'ye geliyor

20 Ekim 2017

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu üyeleri, 22 Ekim'de 5 günlük bir ziyaret için Türkiye'ye gelecek.

EBRD Yönetim Kurulu üyeleri bu 5 günlük ziyarette Ankara ve İstanbul'da hükümet yetkililerinin yanı sıra, büyük ve küçül ölçekli şirketlerin temsilcileri, bankalar, düşünce kuruuyları, sanayi veticaret odaları ve diplomatlar ile temaslarda bulunacaklar.

Ankara'daki temaslarda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müşteşarı Osman Çelik ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile görüşecek EBRD heyetinin uygulanan parasal ve mali politikalar ile reformları ele almaları planlanıyor.