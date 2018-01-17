EBRD'nin Türkiye yatırımı 1,5 milyar euroyu aşacak

17 Ocak 2018

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar euronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum.” dedi.

Chakrabarti, 18-19 Ocak’ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bankanın Londra’daki uluslararası yönetim merkezinde soruları yanıtladı.

Türkiye ziyareti kapsamında devlet yetkilileri ve bakanlarla bankanın faaliyetlerine ilişkin bir dizi görüşme yapacağını belirten Chakrabarti, aynı zamanda özel sektör temsilcileri ile de bir araya geleceğini bildirdi.

Chakrabarti, “Türkiye bizi en büyük pazarımız. Türkiye’deki son üç yılımızı dikkate alırsanız, son üç senede toplam 5,4 milyar euroluk yatırım yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen sene son üç yılın en düşük yatırım seviyesi olsa da farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1,5 milyar euro yatırım gerçekleştirmişiz. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı ile bizim için son derece önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye 1,5 milyar euronun üzerinde güçlü yatırım

Suma Chakrabarti, EBRD’nin ağırlıklı olarak özel sektör ile çalışması nedeniyle Türkiye’de bu yıl sonunda ne kadarlık bir yatırım yapılabileceğine ilişki kesin bir tahmin yürütemeyeceğini belirterek, “Çünkü bu daha çok özel sektörün talebi doğrultusunda oluşuyor. Fakat bu yılın sonunda da Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyar euronun üzerinde bir rakam görmezsek şaşırırım.” ifadelerini kullandı.

EBRD’nin porföyü içerisinde Mısır’daki yatırımların da son dönemde artış kaydettiğinin altını çizen Chakrabarti, “Sadece beş yıl önce yatırım yapmaya başladığımız Mısır şu anda ikinci en önemli yatırım pazarı durumunda. Mısır da yükseliyor. Bu yıl sonu itibariyle Mısır’a toplam 1,4 milyar euro yatırım yaptık. Sanıyorum ki bu yıl sonunda Türkiye ve Mısır yatırımlar açısından en revaçta olan iki ülke olarak. Hangisi ilk sırada olur onu bilemiyorum, ki bu zaten bir yarış değil. Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar euronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum.” dedi.

Chakrabarti, Türkiye’yi bankanın başkanı olarak beşinci kez ziyaret edecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye bizim en büyük pazarımız konumunda ve bizim için çok önemli. Bu ziyaretimizin en temel amaçlarından biri Türkiye ve EBRD arasında Teknik İşbirliği Fonu’nun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamak. Türkiye, dört ülkenin kullanımı için (Türkiye, Romanya, Kırgızistan ve Azerbaycan) 25 milyon euroluk bir fon oluşturuyor. Bu bizim bu ülkelerdeki projelerimiz açısından çok büyük öneme sahip. Türk hükümetine çok minnettarım.”

"Daha düşük gelirli bölgelerin de hızla gelişmesi gerek"

Chakrabarti; küresel ekonomide halen bazı belirsizliklerin olduğuna dikkati çekti. Gelecek dönemde yatırımcılar açısından yönetimsel huzurun sağlanması ve sürdürülmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Chakrabarti, “Türkiye’nin potansiyeli muhteşem. Öte yandan ortak ihtiyaçlar söz konusu. Sadece merkez olarak İstanbul’un değil, daha düşük gelirli bölgelerin de hızla gelişmesi gerekiyor. EBRD bu konuda yardımcı olmak istiyor.” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA