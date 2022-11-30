ECB, Bitcoin’i yerden yere vurdu

Kaynak: dunya.com

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, kripto para birimini alışılmadık derecede güçlü bir şekilde reddederek, Bitcoin'in bir ödeme yöntemi ve yatırım aracı olarak uygun olmadığını söyledi.

Ulrich Bindseil ve Jürgen Schaaf, çarşamba günü kaleme aldıkları blog yazısında, dijital para biriminin yeniden yükselişe geçeceği iddialarını reddetti. İkili Bitcoin'in değerinin son zamanlarda 20.000 dolar civarında istikrar kazanmasının - 2021'deki zirvesi olan yaklaşık 69.000 dolardan çok düşük - ilgisizliğe giden yoldan önce yapay olarak tetiklenmiş bir son nefes" olduğunu yazdı.

"Bitcoin'i meşruiyet kazandırılmamalı"

İki merkez bankacısı, işlemlerini hantal, yavaş ve pahalı hale getiren "kavramsal tasarımı ve teknolojik eksiklikleri" nedeniyle Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak ise "şüpheli" olduğunu savundu. Avrupalı düzenleyiciler, inovasyon adına kripto para birimine meşruiyet kazandırmamaya çağırdılar.

Bindseil ve Schaaf "Bitcoin hiçbir zaman yasal gerçek dünya işlemleri için önemli ölçüde kullanılmadı" dedi. Ve ekledi: Kripto para birimi bir yatırım olarak uygun değil ve piyasa değerlemesi ise tamamen spekülasyona dayalı.

"Bitcoin emtia ve hisse senetleri gibi fayda sağlayamaz"

İki merkez bankası yetkilisi ayrıca "Nakit akışı (gayrimenkul gibi) ya da temettü (hisse senetleri gibi) yaratmaz, üretken olarak kullanılamaz (emtialar gibi) ya da sosyal fayda sağlayamaz (altın gibi)" diye yazdı.

Blog yazısı ayrıca düzenleyicilere de yüklenerek mevcut çerçevelerin, inovasyonun her ne pahasına olursa olsun teşvik edilmesi gerektiği inancı da dahil olmak üzere yanlış kanılarla şekillendiğini söyledi.

Ulrich Bindseil ve Jürgen Schaaf, "Bitcoin ne bir ödeme sistemi ne de bir yatırım biçimi olarak uygun görünmediğinden, düzenleyici açıdan hiçbiri olarak ele alınmamalı ve dolayısıyla meşrulaştırılmamalıdır" diye vurguladı.

Kripto para birimine ilişkin söz konusu bu sert youmlar, Birleşik Krallık Şehir Bakanı Andrew Griffith'in Salı günü hükümetin küresel bir kripto merkezi olma ve "daha fazla riske izin verme" hedeflerini yinelemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.