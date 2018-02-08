ECB: Çekirdek enflasyon istikrarlı kalmaya devam etti

08 Şubat 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, küresel ekonomide sağlam oranda büyümenin devam edeceği kaydedilirken, çekirdek enflasyonda henüz artış görülmediği ifade edildi.

Genel olarak ECB toplantısındaki açıklamaya benzer ifadelerin yer aldığı bültende, 2017 son toplantısından bu yana elde edilen bilgilerin, 2017 yılının ikinci yarısında beklenenden daha fazla hızlanan ekonomik genişlemenin sağlam hızını doğruladığı bildirildi.

Bültende, "Güçlü döngüsel ivme, ekonomik durgunluğun önemli ölçüde azaltılması ve kapasite kullanımındaki artış, enflasyonun yönetim konseyinin hedefine doğru yakınlaşacağına yönelik güveni güçlendirdi" ifadesine yer verildi.

Euro Bölgesi'nin büyüme görünümünü çevreleyen risklerin genel olarak dengeli olduğu aktarılan bültende, "Bir taraftan, mevcut güçlü döngüsel ivme yakın dönemde olumlu büyüme sürprizlerine yol açabilir. Diğer yandan, aşağı yönlü riskler öncelikle küresel faktörlere ve döviz piyasalarındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam ediyor" yorumuna yer verildi.

Bültende ayrıca küresel ekonominin, sağlam bir oranda genişlemeye devam ettiği belirtilerek, "Ekonomik faaliyet, olumlu küresel mali koşullardan ve güçlü güvenden yararlanıyor. Artan petrol fiyatları, küresel enflasyonun yükselmesine katkıda bulundu ancak gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda enflasyon, daha istikrarlı kalmaya devam etti" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA