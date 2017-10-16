ECB enflasyonun artacağına inanıyor

16 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde ücretlerin ve enflasyonun er ya da geç artacağını, ancak bu artışın ilk düşünülenden daha yavaş şekilde olacağını söyledi.

Drahgi, enflasyon ve ücretlerin durumunun politika yapıcıların sabırlı olmaya devam etmelerini gerektirdiğini de vurguladı.

Ücretlerde büyümenin ECB'nin uyguladığı teşviklere yanıt vermekte başarısız olmasının bir dizi nedeni bulunduğunu belirten Draghi, ancak Banka'nın istihdam piyasalarına güvenmeye devam ettiğini söyledi.

"Şartların iyileşmeye devam edeceğine ve enflasyon oranının yavaş yavaş hedefe yaklaşacağına inanmaya devam ediyoruz" diye konuşan Draghi, "Ancak bu güvenin yanısıra, sabır da göstermemiz gerekli çünkü hedeflere ulaşmak zaman alacak" şeklinde açıklamada bulundu.

"Euro Bölgesi parasal teşviklere ihtiyaç duymaya devam ediyor"

Euro Bölgesi'nin önemli oranda parasal teşviğe ihtiyaç duymaya devam ettiğini de söyleyen Draghi, "Enflasyon hedefimize doğru sağlam ve kendi kendini idame ettirebilir ilerleme henüz yeterinde ikna edici bir noktada değil. Bu nedenle önemli derecede parasal gevşemeye hala ihtiyaç var" dedi.

Aynı zamanda varlık fiyatlarında genele yaygın bir yanlış hizalama, sapma olduğuna dair işaret bulunmadığını ve kredi gelişmelerinin ılımlı olmaya devam ettiğini de vurguladı.