ECB: Faizler cari seviyede kalmayı sürdürecek

12 Temmuz 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayı toplantısının bugün yayımlanan tutanakları, politika yapıcıların ancak enflasyonun Banka'nın yüzde 2 hedefine doğru yükselişine devam etmesi halinde faizlerin yükseltilmesinin mümkün olacağını vurgulama ihtiyacı duyduklarını gösterdi.

Tutanaklarda, "faiz konusunda yönlendirmenin açık uçlu karakterinin ve politika yapıcıların faizlerin enflasyon patikasında sürdürülebilir bir düzelmenin sağlanması için gerekli olduğu sürece politika faizlerinin cari seviyelerde kalmasını beklendiklerinin vurgulanması ihtiyacı duyuldu" ifadeleri yer aldı.

Tutanaklar, ECB üyelerinin orta vadede büyüme için temel göstergelerin yolunda olduğunu değerlendirdiklerini ve global risk faktörlerinde artışa rağmen bülüme görünümü için riskleri genel olarak dengeli bulduklarını da ortaya koydu.