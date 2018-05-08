ECB üyesi Smets: Teşvikler kademeli olarak kaldırılacak

08 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Jan Smets, tahvil alım programının yaz aylarında aşamalı olarak kaldırılmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

WSJ'ye konuşan Smets, ECB'nin kararını 26 Temmuz'daki Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında açıklamasının muhtemel olduğunu da ifade etti. "Son veriler, ekonomik büyümenin güçlü bir hızla devam ettiği hikayesi ile oldukça tutarlı olmaya devam ediyor" diye konuşan Smets,"ECB belki de, tahvil alım programını aşamalı olarak sona erdirme kararını 26 Temmuz toplantısı sonrasında açıklayabilir" dedi.

Smets, yatırımcıların ECB'nin faizleri ilk kez ne zaman artıracağına yönelik tahminlerini ötelemekte haklı olabileceklerini de vurguladı.