ECB' üyesinden 'kur savaşı' uyarısı

09 Temmuz 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny, 'ticaret savaşı'nın bölge ekonomisi üzerine etkisini değerlendirdi.

"Ticaret savaşı riskleri, önce göründüğünden daha az dramatik" diyen Nowotny, "Durum şimdi dramatik değil ama artabilir. Petrol fiyatlarının artması nedeniyle bir veya daha fazla ay içinde Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 2'nin üzerine çıkabilir. Deflasyon korkusu sona erdi" dedi. Nowotny, "Ticaret savaşının yanı sıra kur savaşı olasılığı var" diye konuştu.

Nowotny, negatif faizin para politikasının kalıcı özelliği olamayacağını söyledi.

ECB yetkilisi Nowotny, "Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme kapasite sınırları nedeniyle platoya ulaştı. Tüketici fiyatları doğru yönde ilerliyor. ECB, büyük ölçüde hedeflerine ulaştı, bunun sürmesinde emin olmalı" dedi ve ekledi: "Ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, sadece yavaş büyümeyi gösteriyor, ekonomide geriye gidişi göstermiyor."