ECB'de yarış, İspanya ve İrlanda arasında yaşanacak

07 Şubat 2018

İspanya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcılığı görevi için, Ekonomi Bakanı Luis de Guindos'u aday gösterdiğini açıkladı.

De Guindos, ECB'nin iki numarası olmak için İrlanda Merkez Bankası Guvernörü Philip Lane ile yarışacak.

Şu anda bu görevi sürdüren Portekizli Vitor Constancio'nun 8 yıllık görev süresi 31 Mayıs'ta sona eriyor. ECB'deki yarış, Euro Bölgesi piyasalarında da yakından takip ediliyor.

ECB Başkanı İtalyan Mario Draghi'nin görev süresi de gelecek sene sona erecek.

Nihai kararı AB liderleri verecek

Euro Bölgesi maliye bakan yardımcılarından oluşan Çalışma Grubu (EVG) yarın toplanarak kimi destekleyeceklerini tartışacaklar. Euro Bölgesi maliye bakanları ise ECB adayının kim olacağı konusunda 19 Şubat'ta oylama yapacaklar. ECB Başkan Yardımcısı koltuğuna kimin oturacağı konusunda ise nihai kararı AB liderleri verecek.

De Guindos, Avrupa ekonomik krizi döneminde Almanya'nın duruşuna verdiği destek ve seçilmesinin 2019'da Draghi'nin yerine kuzey Avrupa'dan bir ismin gelmesinin önünü açacak olması nedeniyle muhalefetle karşılaşabilir. Lane ise seçildiği takdirde ECB Yönetim Kurulu'nda 1999'dan bu yana yer alan ilk İrlandalı olacak.

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Kaynak: Reuters