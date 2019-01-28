ECB'den 'belirsizlik' uyarısı

28 Ocak 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Euro para birimin 20'nci yılının kutlandığını anımsatan Draghi, Euronun güvenilir ve istikrarlı bir para birimi olarak tasarlandığını, fiyat istikrarını sağladığını ve insanların Euroya güven duyduğunu anlattı.

Draghi, Euro para birimini kullanan 19 AB ülkesi olduğunu hatırlatarak, son 22 çeyrektir Euro Bölgesi'nin ekonomik olarak büyüdüğünü ve işsizlik oranının 2008 ekim ayından beri en düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda gelen bilgiler doğrultusunda dış talepte zayıflama olduğuna dikkati çeken Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor." ifadesini kullandı.

Draghi, ECB'nin enflasyon hedefine doğru bir şekilde ilerlemeye devam edilmesini sağlamak için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA