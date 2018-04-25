ECB'den faiz artırımı beklenmiyor

25 Nisan 2018

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu haftaki toplantısında yeni bir karar açıklanması beklenmezken, enflasyon dinamikleri açısından daha önce alınan kararların hala gerekli olduğunun vurgulanması bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda ECB'nin, faizleri değiştirmesi ve parasal genişleme programına ilişkin yeni bir karar açıklaması öngörülmezken, enflasyon dinamiklerine vurgu yapması bekleniyor.

Ayrıca, bankanın büyümeye yönelik yukarı yönlü riskler konusundaki rehberliğinin değişmesinin, ECB Başkanı Draghi'nin açılış konuşmasındaki en önemli değişiklik olabileceği tahmin ediliyor. Korumacılık politikalarının bölge ekonomisine etkileri de toplantıda öne çıkması muhtemel konular arasında yer alıyor.

Yüzde 2'ye yakın enflasyon hedefleniyor

Derlenen bilgilere göre, Euro Bölgesi'nde son dönemdeki ekonomik genişleme giderek daha geniş tabanlı olmasına karşın fiyatlardaki gelişmelerde sürdürülebilir bir artış kaydedilmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde şubat ayında yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı. Daha önce yayımlanan öncü bildirimde mart ayı yıllık enflasyon yüzde 1,4 seviyesinde açıklanmıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı, ECB’nin faizleri tarihi düşük seviyeye indirmesine, devam eden parasal genişleme programına ve ekonomik canlanmaya rağmen hala hedeflenen seviyenin altında bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB de bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Draghi’nin enflasyon kriterleri

Manşet enflasyonunun zaman zaman yüzde 2'ye yaklaşması, ECB'nin daha önce almış olduğu tedbirleri yavaş yavaş sonlandıracağı yönündeki görüşleri tetiklerken, ECB yetkilileri, enflasyon dinamiklerinin istikrara kavuşması gerektiğini belirtiyor.

Draghi, halihazırda enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Euro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Euro Bölgesi'nin enflasyonu olması" olarak sıralanıyor.

ECB, Ekim 2017 toplantısında, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmezken, Aralık 2017'ye kadar aylık 60 milyar euro olan net varlık alım miktarını ise Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA