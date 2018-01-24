ECB'den yeni karar beklenmiyor

24 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında yeni bir karar açıklanması beklenmezken, alınan kararların hala gerekli olduğuna ve enflasyon dinamiklerine vurgu yapılması öngörülüyor.

ECB Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda ECB'nin, faizleri değiştirmesi ve parasal genişleme programına ilişkin yeni bir tedbir planı açıklaması öngörülmezken, enflasyon dinamiklerine vurgu yapması bekleniyor.

Derlenen bilgilere göre, Euro Bölgesi'nde ekonomik güven yükselirken, işsizlik de yavaş yavaş düşüyor. Euro Bölgesi'nden gelen son veriler, ekonomik genişlemenin giderek daha güçlü ve geniş tabanlı olmasına karşın fiyatlardaki gelişmelerde sürdürülebilir bir artış olmadığını ortaya koydu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi’nde Kasım 2017’de yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, Aralık 2017’de yüzde 1,4 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon, ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefinin gerisinde kalmaya devam etti.

Draghi’nin enflasyon kriterleri

ECB Başkanı Mario Draghi, en alt noktalardan yükselmeye başladığından bu yana enflasyon konusunda temkinli davranıyor.

Draghi, halihazırda enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Euro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Euro Bölgesi'nin enflasyonu olması" olarak sıralanıyor.

Sözle yönlendirmede değişiklik detayları gelebilir

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ve enflasyon dinamiklerini yakından izleyen ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. ECB, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

ECB, Ekim 2017 toplantısında, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmezken, Aralık 2017'ye kadar aylık 60 milyar euro olan net varlık alım miktarını ise Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettireceğini açıklamıştı.

Bu arada, son yayımlanan ECB para politikası toplantı tutanakları, ECB'nin bu yılın başında sözle yönlendirme tutumunu güncelleyebileceğini gösterirken, Draghi’nin bu toplantıda olmasa da mart ayı toplantısında bazı değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Sözle yönlendirme konusunda yeni detayların paylaşılması ihtimaller arasında bulunuyor.

"Herhangi bir değişiklik beklenmiyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ING Group Euro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden-Houte, ECB'nin, bu haftaki toplantısında, herhangi bir değişiklik yapmayacağını, parasal genişlemeye eylül ayına kadar devam edeceğini, parasal genişlemeyi bitirmeden önce de herhangi bir faiz artırımı yapmasının beklenmediğini söyledi.

Houte, bu haftaki toplantının önemli bir denge hareketi olacağını ifade ederek, bir taraftan ekonominin beklenenden iyi bir performans sergilediğini, diğer taraftan enflasyonun düşük seviyelerde kaldığını kaydetti.

ECB'nin, piyasaları, parasal genişlemeyi bitirme konusuna hazırlamak için iletişimini kademeli olarak değiştirmeyi tartıştığını dile getiren Houte, çok iyimser iletişimin euroda yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğini, bunun da enflasyon hedefini tehlikeye sokabileceğini vurguladı.

Draghi'nin "euronun güçlenmesinin, Euro Bölgesi enflasyonuna aşağı yönlü bir risk oluşturabileceğine" değinebileceğini belirten Houte, ECB'nin, euronun daha fazla değer kazanmasına müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

"Euroyu dizginlemeye çalışıyor"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin, euroyu dizginlemeye çalıştığından dolayı şu an için politikasında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Hense, Euro Bölgesi ekonomisinin iyi performans sergilemesine karşın enflasyonun bankanın istediği seviyede olmadığını belirterek, euronun son zamanlarda değer kazanmasının ardından ECB'nin, euronun daha fazla artmasına sebep olacak açıklamalardan kaçınacağını dile getirdi.

Hense, Draghi'nin büyümeye ilişkin olarak iyimser söylemler kullanacağını ancak enflasyon yükselmediği sürece parasal genişlemeden çıkmak için bir sebep olmadığını vurgulamasını beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA