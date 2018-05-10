ECB'nin büyümesinde yavaşlama sinyalleri

10 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteni yayımlandı.

Genel olarak önceki ECB toplantısındaki açıklamalara benzer ifadelerin yer aldığı bültende, birkaç çeyrek süren beklenenden daha yüksek gelen büyümenin ardından mart başındaki toplantıdan beri gelen bilgilerin, büyümenin sağlam ve geniş tabanlı bir şekilde devam etmekle birlikte bir miktar yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

Bültende, Euro Bölgesi’nin büyüme görünümünü çevreleyen risklerin geniş ölçüde dengeli olduğu ancak artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel faktörlerle ilgili risklerin daha belirgin hale geldiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Euro Bölgesi ekonomisinin altta yatan gücü, enflasyonun orta vadede hedefimiz olan yüzde 2’ye yakın fakat yüzde 2'nin hemen altındaki seviyeye yakınsamasına yardımcı olacağına yönelik güvenimizi desteklemeye devam ediyor.

Ekonomik analiz ve parasal analizden gelen sinyaller temelinde Yönetim Konseyi, enflasyon oranlarının yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru sürekli bir yakınsamasını sağlamak için geniş miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğunu doğruladı."

Kaynak: AA