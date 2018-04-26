ECB'nin politika değişikliğine gitmesi beklenmiyor

26 Nisan 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıda para politikasında değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor.

ECB'nin Euro Bölgesi ekonomisinde son dönemde görülen zayıflığın yarattığı endişeleri gidermeye çalışması ve tahvil alım programının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasına kapıyı açık bırakması bekleniyor.

ECB toplantısında temel tartışmanın teşvikleri nasıl daha da azaltılacağı konusunda yaşanmasını bekleyen analistler, Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyonu hedeflenen seviyeye getirme konusunda başarılı olunamasa bile 2,55 trilyon euro büyüklüğündeki tahvil alım programı için bir nihai tarih üzerinde uzlaşmaları gerektiğini savunuyorlar.

Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında düzenlenecek basın toplantısında ECB Başkanı Mario Draghi'nin büyümenin hala güçlü olduğunu öne sürebileceğini, yüksek petrol fiyatlarına ve çekirdek enflasyonda bir miktar iyileşme olduğuna işaret edebileceğini vurgulayan analistler, Draghi'nin gelecekteki politika hareketleri konusunda Banka'nın seçeneklerini açık tutacağını öngörüyorlar.

ECB'nin faiz kararı saat 14.45'te açıklanacak, Draghi'nin basın toplantısı ise aat 15.30'da başlayacak.