ECB'nin stres testini sadece 1 banka geçemedi
ECB'nin 119 banka için yaptığı yıllık stres testinde sadece 1 banka sermaye zorunluluklarını karşılayamadı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nin sistemsel açıdan önemli bankalarına uyguladığı stres testlerinde sadece 1 bankanın sermaye zorunluluklarını karşılamanın gerisinde kaldığını bildirdi. Bu sayı 2016'da 5'ti.
119 banka için yapılan yıllık stres testine göre, bu bankalar riskli varlıklarının yüzde 10,6'sı oranında sermaye tutuyorlar. 2016'da bu oran yüzde 10,4 olmuştu.
Sermaye zorunluluklarını karşılamada geride kalan bankanın sermayesini hızlı şekilde artırması gerekiyor, aksi takdirde ECB'nin müdahalesiyle karşı karşıya kalacak.