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ECB'nin tahvil alımı hız kesti

ECB'nin devlet tahvili alımı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre oldukça azaldı. Diğer taraftan toplam alım miktarı 1.89 trilyon doları aştı.

ECB'nin tahvil alımı hız kesti
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Devlet tahvili alımına Noel tatili arası veren ECB, yeni yılın ilk haftasında ise çok zayıf bir alım yaptı.

5 Ocak haftasında bankanın devlet tahvili alımı 2 milyar 495 milyon euro oldu. 29 Aralık haftasında alım miktarı 12 milyar 522 milyon euro seviyesinde gerçekleşmişti.

ECB'nin devlet tahvili alımları toplamda 1 trilyon 891 milyar 259 milyon euroya ulaştı.

ECB euro

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