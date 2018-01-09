ECB'nin tahvil alımı hız kesti

09 Ocak 2018

Devlet tahvili alımına Noel tatili arası veren ECB, yeni yılın ilk haftasında ise çok zayıf bir alım yaptı.

5 Ocak haftasında bankanın devlet tahvili alımı 2 milyar 495 milyon euro oldu. 29 Aralık haftasında alım miktarı 12 milyar 522 milyon euro seviyesinde gerçekleşmişti.

ECB'nin devlet tahvili alımları toplamda 1 trilyon 891 milyar 259 milyon euroya ulaştı.