ECB'nin tahvil alımları 1.9 trilyon euroya yaklaştı

16 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili alımları devam ediyor.

12 Ocak'ta sona eren haftada ECB'nin alımları 1 trilyon 898 milyar 368 milyon euro seviyesine ulaştı. 5 Ocak haftasında alımlar 1 trilyon 891 milyar 259 milyon euro olmuştu.

12 Ocak haftasında devlet tahvili alımı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. 5 Ocak haftasında 2 milyar 495 milyon euro olan tahvil alımı, 12 Ocak haftasında 7 milyar 109 milyon euro seviyesine geldi.