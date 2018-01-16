ECB'nin tahvil alımları 1.9 trilyon euroya yaklaştı
ECB, 12 Ocak haftasında 7.1 milyar euroluk devlet tahvili alımı gerçekleştirdi.
Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili alımları devam ediyor.
12 Ocak'ta sona eren haftada ECB'nin alımları 1 trilyon 898 milyar 368 milyon euro seviyesine ulaştı. 5 Ocak haftasında alımlar 1 trilyon 891 milyar 259 milyon euro olmuştu.
12 Ocak haftasında devlet tahvili alımı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. 5 Ocak haftasında 2 milyar 495 milyon euro olan tahvil alımı, 12 Ocak haftasında 7 milyar 109 milyon euro seviyesine geldi.