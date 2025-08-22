Ekonomist Emre Alkin'den dolar/TL yorumu! 'İllüzyon içinde olanlar varsa…'

Deneyimli ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla döviz kuruna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Döviz yükselecek diye korku içinde olanlara iki haberim var" diyen Alkin, "Zaten sürekli yükseliyor. kontrol etmeye çalıştığımızda sonunda yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı grafik üzerinden son 12 ayı değerlendiren Alkin, doların birçok para birimine karşı değer kaybettiğini, ancak Türk lirasına karşı her gün değer kazandığını vurguladı.

Kontrol çabalarına rağmen TL'nin değer kaybettiğini belirten Alkin, "Carry Trade yapanlar TÜFE'ye bakmıyor. 'Faizi düşürürken aman kuru elden kaçırmayın' diyor. Yani TL değer kazanmıyor, sadece kontrollü şekilde değer kaybettiriliyor. Böylelikle döviz bazında muazzam kazançlar ortaya çıkıyor" dedi.

Alkinsonuç olarak sanayici, ihracatçı, tüccar, esnaf ve vatandaşın zor duruma düştüğünü belirtirken "İllüzyon içinde olanlar varsa diye anlatıyorum" ifadelerini kullandı.