Ekonomistler ABD'den ne bekliyor?

24 Ocak 2019

ABD ekonomik büyümesinin, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Reuters'in 16-23 Ocak tarihleri arasında 100 ekonomistin katılımı ile yaptığı anketin medyan tahminlere göre gelecek 12 ay için ABD'de resesyon ihtimali geçen aya göre değişmeyerek, yüzde 20'de sabit kaldı. Gelecek iki yıl içinde resesyon için yapılan medyan tahminler de yüzde 40'ta değişim göstermedi.

Anket, 2019 için çeyrek dönemler büyüme beklentilerinde bir düşüş gösterdi. Bu, son dönemlerde, ekonomide geçen yıla göre bu yıl daha zorlu bir gidişata işaret eden ABD ekonomik verileriyle ters değil.

Daiwa Capital Markets baş ekonomisti Michael Moran, "Ekonomide gevşeme ihtimali olduğu için ve enflasyonun da anlamı bir kıpırdanma göstermeyeceği ortada olduğu için, para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını savunmak zorlaşıyor" dedi.

Federal hükümetin 800 bin çalışanını etkileyen kısmi kapanması bir ayı geçti ve bunun, zaten yavaşlamaya başlamış olan ekonomiye zarar vermesi bekleniyor. Senato, hükümete üç haftalık bir süre için ek bütçe verme konusunda bugün oylama yapacak.

Kapanmanın birinci çeyrek büyümesi üzerinde önemli bir etki yapıp yapmayacağı yolundaki soruya yanıt veren 50 kadar ekonomistin yüzde 60'ına yakını, önemli sayılacak bir etkinin görüleceğini öngördü.

Birinci çeyrekte kapanmanın GSYH üzerindeki etkisinin ne kadar olacağı sorusuna verilen medyan tahminlerin medyanı 0.3 baz puanlık bir zayıflama gösteriyor. Ancak tahminler 0.1 ve 1.3 baz puan gibi geniş bantta yer alıyor.

Ankette bu yılın bütün çeyrekleri için büyüme tahminleri zayıfladı.

Deutsche Bank'ın kıdemli ABD ekonomisti Brett Ryan şöyle konuştu:

"Hükümetteki kapanma bütün bir çeyrek boyunca sürerse, ilk çeyreğin enflasyonla uyumlu üretim büyümesinden tam bir puan düşüşe yol açabilir. Eğer Kongre'deki bu çıkmaz çözülmezse, en kötü senaryoya göre gerçek GSYH da ilk çeyrekte daralabilir. Yine de bu tahminleri etkileyen belirsizliğe rağmen biz şu andaki reel GSYH büyüme tahminimizi değiştirmedik"

Fed'den beklentiler

Geçen ay finans piyasalarında yaşanan derin satış dalgası bazı ABD borsalarında düşüşe ve Fed'in faiz oranı artışlarının hızını düşüreceği beklentilerine yol açtı. Ayrıca bazı Fed yetkilileri ekonomiye ilişkin kaygılarının artmakta olduğunu ifade ettiler. New York Fed Başkanı John Williams geçen hafta, politika yapıcıları "temkini, sabırlı ve mantıklı" olmaya çağırdı.

Son anket hala 2019 yılında iki faiz artışı beklentisi gösteriyor ki bu, Aralık tahminleri ve Fed'in kendi yaptığı nokta grafikleriyle uyumlu.

Ancak 105 ekonomistin yaklaşık üçte biri, 2019'da Fed'in ya bir tek faiz artırımı yapacağını ya da faiz oranını yüzde 2.25 ile 2.50 arasında tutacağını tahmin etti.

ABD vadeli işlemlerine bakıldığında ise kısa vadeli faizlerde işlemcilerin 2019 yılında hiç faiz artırımı fiyatlamadığı görülüyor.

Daiwa Capital Markets'den Moran, "Ortamın Fed'in son nokta grafiğini açıkladığı ve fazladan iki kez daha sıkılaştırma işareti verdiği Aralık ayından beri değiştiğini kabul ediyoruz. İki artış projeksiyonumuza eskisi kadar güvenmiyoruz ama şimdilik bu görüşü muhafaza ediyoruz" dedi.

Credit Suisse baş ekonomisti James Sweeney, "Küresel zayıflık, sıklaşan finansal koşullar ve durgun enflasyonun Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl faiz artırma döngüsünde duraklama yapmasına yol açması beklenir. Faiz artışlarının zamanlaması için gelecek veriler çok önemli olacak ama şimdilik Fed'in en azından ilk çeyrekteki bir artışı atlamasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters