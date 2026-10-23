Elon Musk'ın yeni adresi medya: 1 milyar dolarla ortak oluyor

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Elon Musk, CNN'in de bünyesinde bulunduğu Skydance'e 1 milyar dolar yatırarak medya sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Paramount'un Warner Bros'u bu ay 110 milyar dolara satın almasıyla oluşan grupta Musk'a pay sağlayacak yatırım, şirketin yaklaşık 80 milyar dolarlık net borç yükü karşısında mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın eşi Laurene Powell Jobs'ın da aralarında bulunduğu bazı hissedarlar da bu süreçte şirkete yeni kaynak sağladı.

Büyük satın almanın ardından Musk da ortak oluyor

Bu ay tamamlanan, Paramount'un Warner Bros'u 110 milyar dolara devraldığı işlemle oluşan medya grubunda Musk da pay sahibi olacak.

Skydance'in bünyesinde Harry Potter ve Game of Thrones gibi yapımların arkasındaki stüdyoların yanı sıra HBO Max ve Paramount+ yayın platformları ile CNN ve CBS News kanalları bulunuyor.

Borç yükünü hafifletmek için yeni kaynak

Yeni yatırımın, satın alma anlaşmasına 40 milyar dolarlık kişisel mali destek sağlayan Larry Ellison üzerindeki baskıyı da azaltması bekleniyor. Skydance yönetimi, birleşmenin ardından maliyetlerde 6 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedeflediğini daha önce açıklamıştı.

Oracle'ın kurucusu ve Skydance'in kontrolünü elinde bulunduran Ellison ile Musk arasındaki yakın ilişki de bu adımla yeniden öne çıktı. Ellison, Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasına 1 milyar dolarlık destek vermişti.

X ve SpaceX ile işbirliği ihtimali

Musk'ın ortaklığıyla birlikte Skydance ile X arasında içerik ortaklıklarının gündeme gelebileceği belirtildi. Starlink'in sahibi SpaceX ile olası işbirlikleri de değerlendirilen ihtimaller arasında yer alıyor.

CNN Üst Yöneticisi Mark Thompson ise Skydance'in, CNN'in temsil ettiği bağımsız habercilik anlayışını tam olarak destekleyeceğini söyledi.