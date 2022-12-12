Emeklilik ve yatırım fonlarında BIST rüzgarı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yüksek enflasyon ortamında, getiri arayan tasarruf sahipleri Borsa İstanbul’a yönelirken, son 1 yılda yatırımcı sayısı 1 milyon arttı. 2020 yılının Mart ayında 1,3 milyon olan yatırımcısı sayısı sadece son 2 yılda 1,3 milyon adet yükseldi.

BIST 100 Endeksi, TÜİK’in “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları” Kasım sıralamasında TÜFE indirgenmiş olarak aylık yüzde 18,48 getiri ile açık ara pozitif tarafta yer alan yatırım aracı oldu. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık getirilere bakıldığında da; 2022’de hem dolar hem de TL bazında belirgin yükselen BIST 100 , reel getirilerde diğer alternatiflere fark atmaya devam etti. Endeks, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,71 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TEFAS verilerine göre de Kasım sonu itibarı ile; 375 BES-OKS fonundan 129 adedi, yıllık yüzde 84,39’luk enflasyonun üzerinde getiri sağladı. En yüksek getiri sağlayan fonlar içerisinde yerli hisse tipi ve ağırlıklı fonlar ezici çoğunlukla öne çıkmaya devam ettiler. Keza TEFAS’ta verileri yer alan 26 hisse türü fonun son 1 yıldaki getirilerinin aritmetik ortalaması yüzde 176,95 olurken, bu fonların getirileri yüzde 93 ile yüzde 234 arasında değişim gösterdi.

Yatırım fonları perspektifiyle TEFAS’a Kasım 2021 ve Kasım 2022 arasında bakıldığında ise “hisse senedi şemsiye fonu” türündeki yerli hisse ağırlıklı 66 fonun getirisinin aritmetik ortalaması da yüzde 178,64 oldu.

Böylelikle bu dönemde yatırım ve emeklilik fonları BIST 30 ve BIST 100’den fazla getiri sağlamış oldu.