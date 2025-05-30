Emlak zirvede, kripto ucuz... Yatırımcı tercihleri nereye evriliyor?

Yatırımcıların ilgisi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen yıl değişiyor. Küresel veriler, yatırım araçları arasında açık bir liderlik tablosu sunarken, gelecekte bu tablonun tamamen değişebileceğine işaret ediyor.

Şu anda dünyadaki toplam yatırımların yaklaşık yüzde 48,7’si emlak piyasasında bulunuyor. Bu alandaki varlıklar 380 trilyon dolara ulaşmış durumda. Onu 133 trilyon dolarla tahviller (yüzde 17) ve 124 trilyon dolarla hisse senetleri (yüzde 15,9) izliyor. Altının toplam piyasa değeri 22,4 trilyon dolar (yüzde 2,9), kripto varlıklarınki ise sadece 3,6 trilyon dolar ile toplam yatırımların yüzde 0,5’ini oluşturuyor.

Buna karşın en az ilgi gören araç olan kripto paralar, son yıllarda yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan araç konumunda. Örneğin sadece Bitcoin 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 3100 değer kazandı. Aynı dönemde altın yüzde 167, borsalar yüzde 66, tahviller yüzde 29,4, küresel emlak ise yüzde 22,5 oranında büyüme gösterdi.

Yeni trendler yükselişte

Gelecek yıllarda yatırım tercihlerinin değişmesinde ekonomik dengeler kadar teknolojik dönüşüm, demografi ve iklim gibi faktörler de belirleyici olacak. Uzmanlara göre, yatırımın yönü daha dijital ve tematik alanlara kayacak.

Gayrimenkulde tokenize (blok zincir üzerinden dijitalleştirilmiş) varlıkların yaygınlaşması, bu alandaki yüksek giriş maliyetini ortadan kaldırabilir. Genç kuşak yatırımcılar daha küçük birikimlerle dijital mülklere yönelirken, yaşlanan toplumlara sahip ülkelerde konut talebi azalabilir.

Tahvillerin yıldızı sönüyor mu?

Geleneksel olarak güvenli liman sayılan tahviller, artan devlet borçları ve düşen kredi notları nedeniyle cazibesini yitiriyor. Bu durum, bono piyasasının gelecekteki önemini tartışmalı hale getiriyor.

Borsa ve tematik yatırımlar

Borsalar ise yapay zekâ, elektrikli araçlar, bulut teknolojisi ve biyoteknoloji gibi sektörlerde uzun vadeli yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle ARK Invest’e göre bu temalar önümüzdeki yıllarda borsaların değerlemesinde önemli paylara ulaşacak.

Altın ve belirsizlik

Altın, belirsizlik dönemlerinin vazgeçilmez yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Merkez bankalarının artan altın rezervleri, bu değerli metale olan güvenin sürdüğünü gösteriyor. Ancak uzmanlar, gelecekte uzay madenciliği gibi faktörlerin altın arzını artırarak fiyatları düşürebileceğini de hatırlatıyor.

Kripto varlıklar hızla yayılıyor

Kripto paralar, geleneksel finans sistemine alternatif olarak büyümeye devam ediyor. 2024 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 7’si, yani 560 milyondan fazla kişi kripto varlıkları kullanıyor. ARK Invest’e göre bu piyasanın değeri 2030’da 12 trilyon dolara, 2050’de ise 50 trilyon dolara ulaşabilir.