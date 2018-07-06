Emtiada alım zamanı geldi!

06 Temmuz 2018

Evrim KÜÇÜK

Hammadde fiyatları yılın ikinci çeyreğinde dalgalı bir seyir izledi. Nisan-haziran döneminde emtia fiyatları yükselme hamleleri yaptı ancak güçlü dolar ve ticaret savaşı söylemlerinin yarattığı belirsizlik ortamı fiyatların beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Ancak analistler, yılın ikinci yarısı için daha iyimser tahminlerde bulunuyor. Ticaret savaşının etkilerinin artık fiyatlandırıldığını söyleyen analistlere göre zayıflayan fiyatlar alım fırsatı sunuyor ve önümüzdeki aylarda emtia fiyatlarında yükseliş görülecek.

Yılın ilk yarısında emtia piyasalarında en güçlü performansı Amerikan çeliği, kakao, tomruk, petrol ve buğday fiyatları gösterdi. En zayıf performansını sergileyen ürünler ise şeker paladyum ve ticaret savaşlarının Çin ekonomisi üzerindeki olası etkileri nedeniyle bazı temel metaller oldu. Altın, platin ve gümüş gibi değerli metaller doların baskısını sert bir şekilde hissetti.

Yılın geri kalanı için ise iyimser tahminde bulunan Goldman Sachs, emtialar için tavsiyesini 12 ayda yüzde 10 getiri beklentisi ile 'ağırlığını artır' olarak devam ettirdiklerini ve cari zayıflığı alım için bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi. Yapılan değerlendirmede, gelişmekte olan piyasalarda talebe ilişkin endişelerin son dönemdeki petrol ve emtia fiyatlarında zayıflığı yönlendirdiğini vurgulayan Goldman Sachs, İran'a yaptırım haberlerinin ve ek arz aksamalarının hali hazırda petrolde ivmeyi tersine çevirdiğine de dikkat çekti. "Metallerde son dönemdeki zayıflıkta birinci etkeninin Çin'in yurt içi piyasasında kredi temin edilebilirliği konusundaki endişeler olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, yüksek faiz, artan emtia fiyatları ve güçlü doların bir arada sürdürülebilir olmadıklarını vurguladı. Finans kuruluşu, ABD-Çin ticaret savaşında en çok gündeme gelen tarım ürünlerinden soya fasulyesiyle ilgili olarak da alım tavsiyesi yaptı. Soyanın 9 yılın en düşük seviyesine geldiğini hatırlatan Goldman, fiyatların yukarı dönmesini bekliyor.

3. çeyrek tarımsal emtia açısından kritik

Hecht Commodity Report'un yazarı Andrew Hecht de yılın üçüncü çeyreğinde jeopolitik gerilimin azalmasının beklendiğini ve bunun fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını belirtti. 2018 hasat döneminde 3'üncü çeyreğin önemli olduğuna dikkat çeken analist, ikinci çeyrekte uluslararası ticari gelişmelerin belirleyici olduğu tarımsal emtia fiyatında bundan sonra hava koşullarının ve ürün verimliliğinin izleneceğini belirtti.

Petrolde beklenti 82.5 dolar



Goldman Sachs Brent petrolünün yaz aylarında 82.5 doları göreceği öngörüsünde bulunuyor. Goldman analistleri: “Brent petrolü için petrol fiyatının yıl sonuna kadar kademeli olarak 75 dolar/varile düşeceği temel senaryomuz devam ediyor. OPEC toplantısında alınan karar sonrası ortaya çıkan gerçek, bugünkü arz açığının büyük olasılıkla devam edeceği yolunda" diyor.