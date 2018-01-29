29 Ocak 2018

Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20 hissesi AK Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecek.

Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18'i olarak planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabilecek.

Halka arzda 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Hisse başına belirlenen fiyat aralığı Enerjisa'nın 7,4-8,4 milyar lira arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor.

Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi unvanına kavuşacak.

Halka arzda tahsilat grupları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar için yüzde 85 olarak belirlendi.

Sırada "Enerjisa Üretim" var

Öte yandan Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Enerjisa'nın dağıtım ve satış birimlerinin ardından, Enerjisa Üretim'in de halka arz edileceğini ve tarihi yakın zamanda paylaşacaklarını söyledi.

Göçmen, "Umarım bir kaç ay sonra da bu şirketimizi ne zaman halka açacağımızı sizinle paylaşırım" dedi.

Sabancı Holding, Enerjisa'yı daha etkin yönetmek amacıyla iş kolu bazında ayrışmaya gitmiş; elektrik dağıtım ve satış işlerini "Enerjisa Enerji" (Enerjisa); elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz faaliyetlerini ise "Enerjisa Üretim" şirketi altında toplamıştı.

Kaynak: AA