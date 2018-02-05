Enflasyon 2018'e düşüşle başladı

05 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüzde 1,36 artması yönündeydi.

Ocakta yıllık enflasyon yüzde 10,35'e gerildi. 2017 sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 seviyesindeydi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.34 seviyesinde bulunuyor.

Ocak ayında yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,99 oranında gerçekleşti. Yıllık artış yüzde 12,14 oldu.

Ocakta zam şampiyonu salatalık

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

Tüketici fiyat endeksi

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,54 ile TR62 (Adana, Mersin)’de oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,66 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,38, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,63 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,87, su sektöründe yüzde 1,15 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kömür ve linyit ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 13,34 ile kömür ve linyit ürünleri, yüzde 6,98 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,56 ile metalik olmayan diğer mineral ürünlerde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 8,87, suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması yüzde 1,15 ve giyim eşyası yüzde 0,89 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti."