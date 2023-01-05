Enflasyona en büyük katkı mal ve gıdadan

Raporda yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkının baz etkisi nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından geldiği, hizmet gruplarında gerilemenin görece sınırlı olduğu belirtildi.

Yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda belirgin bir düşüş kaydederken, hizmet grubundaki gerilemenin görece sınırlı kaldığı ifade edildi.

Yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkının baz etkisi nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından geldiği belirtilen açıklamada “Temel mal grubunda aralık ayında ÖTV matrah düzenlemesinin etkisiyle otomobil fiyatları gerilerken ilaç fiyatlarındaki referans kur ayarlaması ve beyaz eşya ile mobilya fiyatlarında devam eden artış eğilimi daha olumlu bir görünümü sınırlamıştır” değerlendirmesine yer verildi. Gıda grubunda fiyatların son yllardaki tarihsel aralık ayı ortalamasına yakın bir düzeyde artış kaydederken, yıllık enflasyon alt gruplar genelinde düştüğü, bu dönemde enerji fiyatlarının akaryakıt ürünleri öncülüğünde gerilediği vurgulandı.