Erbil: Kârlılıkta bozulma başladı

31 Ekim 2018

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, CEO Club Bankacılar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erbil, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- 2018'de ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki farklar siyah-beyaz şeklinde.

- Ağustos ve Eylül'de likidite sorgulandı, borcun çevrilebilme ihtimali sorgulandı ama Türkiye'deki tüm partilerin (kesimlerin) borçları yönetilebilir seviyede.

- Ciddi bir yatırım süreci yaşandı, bankalar olarak bunu finanse ettik, artık yeni bir enerji altyapı anlamında yatırım ihtiyacı yok, dolayısıyla biz artık bir nefes alma dönemine giriyoruz.

- Kredi büyümesi yavaşladı; sektör olarak, tek hane ya da %10'lar civarında kredi büyümesi bekliyorum.

- Yabancı para kredilerde gelecek 2 yılda küçülme öngörüyorum.

- TL mevduatlar artıyor, yabancı para düşüyor, TL artmaya devam edecek; aktif kalitesinde bozulmalar görülüyor, bu belli bir süre daha devam edecek.

- Karlılıkta bozulma başladı... 2019'da kredide dengeli büyüme, mevduatta iyileşme olacak diye bekliyorum.

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Kaynak: Reuters