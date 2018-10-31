Erbil: Kârlılıkta bozulma başladı
Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, "Kârlılıkta bozulma başladı. Gelecek yıl kredide dengeli büyüme, mevduatta iyileşme bekliyorum" dedi.
Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, CEO Club Bankacılar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Erbil, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
- 2018'de ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki farklar siyah-beyaz şeklinde.
- Ağustos ve Eylül'de likidite sorgulandı, borcun çevrilebilme ihtimali sorgulandı ama Türkiye'deki tüm partilerin (kesimlerin) borçları yönetilebilir seviyede.
- Ciddi bir yatırım süreci yaşandı, bankalar olarak bunu finanse ettik, artık yeni bir enerji altyapı anlamında yatırım ihtiyacı yok, dolayısıyla biz artık bir nefes alma dönemine giriyoruz.
- Kredi büyümesi yavaşladı; sektör olarak, tek hane ya da %10'lar civarında kredi büyümesi bekliyorum.
- Yabancı para kredilerde gelecek 2 yılda küçülme öngörüyorum.
- TL mevduatlar artıyor, yabancı para düşüyor, TL artmaya devam edecek; aktif kalitesinde bozulmalar görülüyor, bu belli bir süre daha devam edecek.
- Karlılıkta bozulma başladı... 2019'da kredide dengeli büyüme, mevduatta iyileşme olacak diye bekliyorum.
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Kaynak: Reuters