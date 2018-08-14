Erbil: Normalleşme sürecine girdik

14 Ağustos 2018

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Erbil, NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok" dedi.

Erbil, "İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Dünyada düzende global düzende bir takım taşlar yerinden oynuyor. İş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler oluyor. Bize söylenen kitabın yazdığı aklın gösterdiği şeyler belli. Bir ülkeyle ilgili yatırım yaparken ilk bakacağınız şey o ülkenin mali durumu. Bizim ülkemizin borcu nedir? Bu çok çok önemli. Kamunun borcu belli kriterlerin çok altında yüzde 30'un altında. Bu çok düşük oran. İkincisi bütçe açığı. Büyüyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda savunma harcamamız var. Bunlara rağmen Türkiye kamu bütçesi açığı anlamında geçen sene yüzde 1,5 ile bitirdi. Bunlar kabul edilebilir olan rakamların çok çok altında. İkincisi bankacılık. Türkiye'nin bankacılığı çok çok değişti. Çok güçlü bir sektörümüz var. Kârlılığımız iyi. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecine girildiğini belirten Erbil, "Şu anda bankaların yaratacağı toplam likidite kısa vadede 100 milyar dolara yakın. Yarısı zaten yurt dışında yerleşik olan müşterilerinin mevduatları. Cari açığın çok daha kötüsünü gördük şimdi onun yarısındayız. Cari açık düşecek. Kurların geldiği seviye yükseldi. Bu ister istemez cari açığı düşürecek." diye konuştu.

"Yapılması gereken başka bir şey yok"

Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin doğru olduğunu ifade eden Erbil, "Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok. Biz bankacılar yüksek faizi sevmiyoruz. Bize zarar veriyor. Bu adımlar rasyonel adımlar." dedi.